Bataie la un centru comercial din Cluj. Motivul pentru care s-au impartit pumni si picioare cu nemiluita VIDEO

Mai multi tineri s-au luat la bataie la centrul comercial Vivo, situat la marginea Clujului. Un martor a surprins finalul bataii in care s-au impartit pumni si picioare. Mai multi tineri s-au luat la bataie in parcarea mall-ului Vivo, din cauza unui loc de parcare. Incidentul a avut loc duminica, 23 ianuarie. Desi centrul comercial are mai multi agenti de paza, niciunul nu si-a facut aparitia pentru a aplana conflictul. "A durat mai mult bataia, dar atat am apucat ... citeste toata stirea