Bataie la VIVO Cluj. Un barbat fost REEsINUT de Politie, care cere arestarea lui pentru 60 de zile VIDEO

Unul din cei doi barbati care s-au batut in food-court-ul centrului comercial VIVO a fost retinut de organele de ordine. S-a cerut arestarea sa pentru o perioada de 60 de zile. Decizia va fi luata de un judecator."Astazi, 3 martie a.c., in urma administrarii probatoriului, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au dispus retinerea pentru 24 de ore a tanarului de 26 de ani, implicat in incidentul petrecut la data de 2 ... citește toată știrea