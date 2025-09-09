Editeaza

Bataie violenta in centrul Clujului! Patru raniti, din care trei retinuti de politisti dupa incaierarea cu obiecte contondente pe o strada din Cluj-Napoca

Luni, 08 Septembrie 2025, ora 15:16
Patru persoane au ajuns la spital, iar trei barbati au fost retinuti dupa un conflict izbucnit in centrul Clujului, politistii continuand ancheta pentru incaierare si tulburarea ordinii publice.
Bataie in plina strada la Cluj-Napoca: patru persoane ranite, trei retinute de politiePolitistii din cadrul Sectiei 1 Cluj-Napoca - Compartimentul Investigatii Criminale au intervenit dupa ce, in seara zilei de 21 iulie, in jurul orei 21:30, a avut loc o incaierare intre mai multe persoane pe strada ...citește toată știrea

