BATALIE mare pe "rablele" Clujului! Participantii s-au LUPTAT pentru masinile abandonate! Toate s-au vandut

"BATAIE PE RABLELE CLUJULUI! Clujenii s-au luptat pentru masinile abandonate - TOTUL S-A VANDUT!""Rablele" Clujului si-au gasit stapan, dupa ce noua participanti la licitatia publica cu strigare pentru vanzarea masinilor abandonate au negociat la cutite!Licitatia a avut loc miercuri, 12 martie 2025, in Sala de Sticla a Primariei Cluj-Napoca, iar participantii si-au incercat norocul in arta negocierii pentru a pune mana pe autovehiculele abandonate, parcate in depozitul de pe strada Nadasel, ... citește toată știrea