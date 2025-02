Bateriile unui autobuz CTP Cluj s-au supraincalzit si au inceput sa fumege PUTERNIC, in Grigorescu! Pompierii au intervenit cu 5 autospeciale - FOTO/VIDEO

Citeste siAlerta la garajul CTP Cluj, in capat la Grigorescu! Fumul dens de la un autobuz, vizibil de la distanta, a creat panica la miezul noptii VIDEO - Stiri de ClujPompierii au intervenit de urgenta in Grigorescu, dupa ce bateriile unui autobuz electric s-au incins si au inceput sa fumege puternic.Incidentul a avut loc aseara, in garajul CTP din Grigorescu, la fata locului deplasandu-se de urgenta fortele ISU Cluj cu 5 autospeciale.,,Pe parcursul noptEii, echipajele noastre au asigurat ... citește toată știrea