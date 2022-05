Batran tinut 5 ore la un spital clujean si ignorat, pentru ca era de "culoare mai inchisa": "Mi-a fost rusine de asa oras Smart"

Un clujean a relatat un incident de la un spital din Cluj-Napoca, unde un batran se ruga sa fie preluat de medicii de la urgente, dar degeaba."Buna....suntem in Cluj, si poate nu toti din Cluj... Nu pot sa nu scriu ceea ce am vazut in urma cu 2 zile la un spital din Cluj...mai exact la Institutul Inimii.... Eram in asteptare la Urgente cand a ajuns un om, spun asa pentru ca era de "culoare mai inchisa" si asta a fost ghinionul lui.Era un barbat din Salaj, aproximativ 80 ani, paralizat pe ... citeste toata stirea