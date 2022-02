"Batranul", taragotul magic al lui Dumitru Farcas, a fost "cantat" dupa 4 ani. Ceausescu l-a gasit in 1982, dupa ce a fost furat - VIDEO

Magia a revenit in casa marelui taragotist roman, Dumitru Farcas. Disparut dintre noi de aproape 4 ani, in casa artistului din Cluj-Napoca a rasunat din nou primul taragot pe care l-a avut, supranumit "Batranul" si pe care l-a iubit cel mai mult."Batranul", primul taragot pe care l-a avut Dumitru Farcas, regele taragotului"Ar fi atat de multe de spus despre ultimele trei zile, despre seara de seara care s-a lungit spre zorile diminetii si despre oamenii dragi pe care-i am alaturi...Dar unu ... citeste toata stirea