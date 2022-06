Lucrarile de la Baza sportiva "La terenuri" din cartierul Manastur sunt in stadiu de finalizare, baza este pregatita pentru a fi data in folosinta incepand cu luna iulie, doar dupa ce se vor finaliza procedurile de receptie, a anuntat primarul municipiului, Emil Boc.A trecut aproape un an de cand baza sportiva trebuia data in ... citeste toata stirea