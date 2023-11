Situat in inima regiunii industriale Ruhr din vestul Germaniei, orasul Essen a petrecut o mare parte din ultimii 150 de ani in conditii de poluare, contaminat de mine murdare si fabrici care scuipau gaze si strabatut de cursuri de apa otravite. Intr-un singur an, in anii 1960, un studiu a aratat ca aproximativ 1,5 milioane de tone de praf toxic, cenusa si funingine au plouat peste locuitorii din Essen, impreuna cu patru milioane de tone de dioxid de sulf. Dar o transformare remarcabila a facut ... citeste toata stirea