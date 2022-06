Beard Brothers va construi o scoala de meserii in Floresti. Primarul Pivariu a semnat actul de concesiune a terenului

Asociatia Beard Brothers va construi o scoala de meserii in Floresti, pe un teren de 1.500 de metri, in zona Liceului Tautan."Am semnat contractul de concesiune a unui teren de 1.500 de metri patrati pentru Asociatia Beard Brothers, care va edifica in Floresti o scoala de meserii. Este un lucru excelent si sunt mandru sa pot sustine astfel de initiative care coaguleaza societatea civila. Florestiul si regiunea intreaga are nevoie de o scoala de meserii, de unde tinerii sa iasa si sa poata ... citeste toata stirea