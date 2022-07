Beat la volan pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, asa a fost gasit aseara un sofer, oprit de politistii de la Serviciul Rutier.S-a intamplat aseara in jurul orei 21, cand politistii Serviciului Rutier Cluj, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pe DN1C E576, in Jucu de Mijloc, au interceptat un autoturism condus de un barbat in varsta de 37 de ani, din Salaj. Fiind testat cu aparatul etilotest, barbatului i-a rezultat o concentratie de 0,62 ... citeste toata stirea