Bebelus de 8 luni, ranit pe Aeroportul Cluj! Mama micutei ar fi cazut peste ea, dupa ce s-a impiedicat/Fetita, transportata de urgenta la spital

O fetita de 8 luni a fost ranita marti seara, dupa un incident petrecut pe Aeroportul International "Avram Iancu" din Cluj-Napoca. Medicii au declarat pentru Stiri de Cluj ca fetita NU este in stare grava, si ca a fost stabila in permanenta si nu s-a pus nicio clipa problema internarii pe Terapie Intensiva.Potrivit surselor Stiri de Cluj, bebelusul se afla in bratele mamei sale, iar la un moment dat femeia s-a impiedicat si ar fi cazut pe sol peste cea mica.In urma incidentului, fetita de 8 ... citește toată știrea