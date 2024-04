Bebelus in varsta de doar 8 ore, transportat de urgenta de la Bistrita la Cluj cu un elicopter SMURD

Miercuri, elicopterul SMURD de la Targu Mures a fost solicitat sa intervina de urgenta in Bistrita, pentru a sprijini eforturile de salvare a vietii unui bebelus in varsta de doar 8 ore, aflat in stare critica."Bebelusul a fost diagnosticat cu detresa respiratorie, fiind necesara transferarea micutului, de urgenta, la o unitate spitaliceasca din Cluj-Napoca.Echipajul elicopterului a procedat la preluarea si transferarea bebelusului la ... citește toată știrea