Bebelus nascut in stop cardio-respirator salvat la Cluj, in urma cu doua zile.A fost o misiune de salvare neonatologica finalizata cu succes datorita bunei functionari a sistemului integrat de urgenta, dupa cum arata Departamentul pentru Situatii de Urgenta.Mai exact, in 25 februarie echipajele de urgenta au intervenit pentru salvarea unui nou-nascut, cu varsta gestationala de 40 de saptamani, nascut in stop cardio-respirator in sectia de ginecologie a Spitalului Orasenesc din Nasaud. La ... citește toată știrea