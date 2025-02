Bebelus nascut in stop cardio-respirator, transportat cu elicopterul SMURD la un spital din Cluj! Medicii au reusit sa-i salveze viata FOTO

Un bebelus nascut in stop cardio-respirator a primit o noua sansa la viata, dupa ce a fost transportat de urgenta, cu un elicopter SMURD, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj.Micutul s-a nascut la termen, in sectia de ginecologie a Spitalului Orasenesc ,,Dr. George Trifon" Nasaud, insa era in stop cardio-respirator.Datorita interventiei prompte a medicilor, care au inceput sa-l resusciteze din prima clipa, bebelusul a fost stabilizat si transportat cu elicopterul SMURD catre sectia de ... citește toată știrea