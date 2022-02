Bebelusii ale caror mame au fost vaccinate anti-COVID-19 in timpul sarcinii prezinta un risc mai redus de spitalizare

Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) a realizat un studiu care a inclus bebelusi de pana la sase luni, internati intre iulie 2021 si ianuarie 2022.Potrivit studiului, vaccinarea mamelor in timpul sarcinii scade cu 61% riscul spitalizarii copiilor dupa nastere.Mama singurului bebelus care a murit in timpul studiului nu era vaccinata, in timp ce 84% dintre bebelusii internati cu COVID-19 au fost nascuti de mame nevaccinate.Studiul nu a luat in considerare femeile ... citeste toata stirea