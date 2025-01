Bella s-a pierdut in seara de Revelion intr-o localitate din Cluj! Stapanii ofera o recompensa pe cinste: ,,A fost speriata de focurile de artificii"

Bella s-a pierdut in seara de Revelion, satul Sucutard, comuna Geaca, judetul Cluj si de atunci stapanii o cauta disperati.Este rasa labrador, s-a nascut pe data de 21.09.2021 si este microcipata, insa, fiind foarte speriata de focurile de artificii, Bella a fugit. Mai mult decat atat, puiul ei Thor a facut la fel, insa, din fericire, acesta a fost gasit in satul Sucutard.Bella este in continuare de negasit. Stapanii ei ofera o recompensa de 1. ... citește toată știrea