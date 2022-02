Biciclete foarte scumpe furate din Austria, gasite la Cluj

Trei biciclete de 7000 de euro, care au fost furate din Austria, au fost depistate la Cluj, in Campia Turzii.In urma unei solicitari de asistenta a autoritatile austriece, in vederea recuperarii a trei biciclete sustrase din anexele unor locuinte de pe teritoriul Austriei, politistii din cadrul Politiei municipiului Turda - Biroul de Investigatii Criminale au depistat un barbat de 32 de ani, despre care exista suspiciunea ca ar fi pus in vanzare respectivele bunuri. ... citeste toata stirea