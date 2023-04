Un biciclist de 78 de ani a fost accidentat mortal duminica, 30 aprilie, la Capusu Mare, pe drumul Cluj - Huedin.La data de 30 aprilie a.c., in jurul orei 13.30, politistii au fost sesizati pentru a interveni la un accident rutier produs pe DN1 E60, in localitatea Capusu Mare.Din primele cercetari s-a constatat ca un barbat in varsta de 56 de ani, din judetul Botosani, care conducea o autoutilitara inspre municipiului Oradea, ar fi acrosat un biciclist care circula in acelasi sens, respectiv ... citeste toata stirea