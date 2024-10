Biciclist clujean, in stare CRITICA, dupa impactul FRONTAL cu o masina

Un clujean de 36 de ani, se afla in stare grava in urma unui accident frontal cu o masina care venea din contrasens.In urma impactului a rezultat vatamarea corporala grava a biciclistului, care a suferit multiple leziuni, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Totodata, nici conducatorul auto nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest din cauza problemelor de sanatate, fiind condus la spital, in vederea recoltarii de probe biologice de sange."La fata ... citește toată știrea