Biciclist in Cluj? Doar daca nu-ti mai place viata! /Un biciclist a filmat cum era sa fie spulberat de mai multe ori VIDEO

Grea e viata de biciclist in Cluj! Un VIDEO arata ce greseli fac atat soferii, cat si biciclistii. A surprins un ACCIDENT LIVE, dar si o greseala proprie!Un biciclist care circula mult prin Cluj-Napoca a postat un video care reprezinta o multime de scene din trafic in care soferi, biciclisti sau chiar pietoni nu respecta regulile si pun in pericol viata lor sau a celorlalti participanti la trafic.In imagini se pot vedea cel mai adesea soferi care nu-i acorda prioritate pe banda de biciclete ... citește toată știrea