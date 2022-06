Biciclistii clujeni organizeaza un mars de ZIUA MONIDALA A BICICLETEI 2022

Biciclistii clujeni organizeaza un mars, vineri, 3 iunie, cu ocazia Zilei Mondiale a Bicicletei 2022.Editia are un caracter special prin faptul ca va fi un MARS dedicat ZILEI MONDIALE A BICICLETEI, instituita de ONU incepand cu anul 2018 si proclamata prin Legea 277 / 2020 ca fiind in Romania si "Ziua nationala a bicicletei", fapt in mare parte ignorat de autoritatile locale si marcat mai mult doar de asociatiile biciclistilor, anunta organizatorii, Clubul de Cicloturism Napoca (CCN)."Sunt ... citeste toata stirea