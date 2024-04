Biciclistii din Cluj nu se lasa, organizeaza sambata a nu mai putin de a 169-a editie a Marsului Biciclistilor Clujeni, care are loc inca din 2007.Marsul, in editia sa lunara, are loc sambata cu pornire la ora 10 din piata Unirii. "Sunt bineveniti orice locuitori ai zonei metropolitane clujene care au bicicleta in buna stare tehnica si echipata conform legislatiei rutiere. Participantii sub 16 ani trebuie sa poarte casca, asa cum prevede actuala legislatie", transmit organizatorii, Clubul de ... citește toată știrea