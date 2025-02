Bihorenii ne depasesc din nou: construiesc inca un aquapark modern. Cluj-Napoca bate pasul pe loc

In timp ce in Cluj administratia bate pasul pe loc in cazul aquapark-ului, vecinii din Bihor cor construi cu zeci de milioane de euro inca un asemenea proiect, dintre care o parte este acoperita din fonduri europene. Mai exact, este vorba de comuna Sanmartin, care cuprinde Baile Felix si Baile 1 Mai; aceasta a semnat un contract de finantare cu Uniunea Europeana, in valoare de 10 milioane de euro.Primarul comunei a explicat ca in prezent numarul de turisti este unul ridicat, dar crede ca ... citește toată știrea