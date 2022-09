Consiliul Judetean Bihor a dat in folosinta un bazin de inot in Salonta. In Cluj, in afara de municipiul resedinta de judet, bazine de inot mai sunt numai la Sancraiu, facut cu fonduri europene."Complexul din Salonta are doua bazine de inot didactice de dimensiuni 25*12.5 m, respectiv 6*12.5 m, cu grupuri sanitare, vestiare si ... citeste toata stirea