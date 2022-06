Bijuteria din Transilvania comparata cu un cunoscut lac din Japonia. Studenti niponi: "Aici, apa este mult mai calda si atmosfera mai placuta" VIDEO

Lacul Tarnita din judetul Cluj a starnit admiratia a doi studenti japonezi, care traiesc de un an in Cluj-Napoca. "Un astfel de lac frumos avem si noi in Japonia, doar ca aici, la Tarnita, apa este mult mai calda si atmosfera mai placuta", spun tinerii. Doi studenti japonezi, prezenti doar de un an in Cluj-Napoca, au relatat, conform Apuseni.info, pe o retea de socializare prima lor intalnire cu perla Apusenilor din Muntii Gilaului: lacul Tarnita.Tarnita este un lac de acumulare situat intre ... citeste toata stirea