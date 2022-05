Bilant al demolarii garajelor in Cluj: 5600 de garaje desfiintate. In urmatorii doi ani vor fi demolate toate grajele din oras

Viceprimarul Dan Tarcea a anuntat, in cadrul unei dezbateri organizate la Centrul de Inovare si Imaginatie Civica (CIIC) al Primariei, ca in urmatorii doi ani vor fi demolate toate garajele din Cluj-Napoca. Potrivit datelor prezentate de Tarcea, pana in prezent, municipalitatea a reusit sa desfiinteze 5600 de garaje din oras care au fost inlocuite cu parcari la sol.In luna februarie, oficialul Primariei anunta ca circa 1800 de garaje din toate cartierele din Cluj vor fi demolate in 2022, ... citeste toata stirea