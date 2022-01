4.104 noi infectari anunta astazi autoritatile in cel mai nou bilant COVID, cu 608 mai putine decat ieri, la un numar de teste ce urmeaza sa fie anuntat mai tarziu. Tot azi au fost anuntate 16 decese noi.Numarul cazurilor noi a scazut fata de ziua precedenta, cand au fost anuntate 4.712 infectari, depistate in 41.112 de teste de teste. Numarul testelor efectuate in ultimele 24 ... citeste toata stirea