Bilant cu sute de interventii in minivacanta de Anul Nou doar in Cluj, aproape trei sute de interventii, zeci de soferi au ramas pietoni, tone de petarde confiscate

Bilant cu sute de interventii in minivacanta de Anul Nou doar in Cluj, aproape trei sute de interventii ale Politiei la evenimente.In cele patru zile libere, intre 30 decembrie si 2 ianuarie, politistii din Cluj au inregistrat 290 de interventii la evenimente, dintre care 27 de infractiuni de comercializare a petardelor. Au fost confiscate aproximativ cinci tone de articole pirotehnice, in valoare de sute de mii de lei, mai exact 320. ... citeste toata stirea