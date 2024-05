Bilant MAI la finalul minivacantei: A scazut numarul accidentelor cu peste 40% fata de anul trecut. Un obisnuit al navetei Bucuresti-Bistrita/Cluj-Napoca: "E plin pe sosele de soferi care franeaza de urgenta cu ambreiajul si se mai opresc doar in prima ma

Numarul de accidente rutiere grave a scazut cu 42,8% fata de anul precedent, numarul persoanelor ranite grav este in scadere cu 47,8%, iar al persoanelor decedate in accidente cu 13,3% in minivacanta de 1 Mai si Pastele Ortodox, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, transmite Agerpres."Datele centralizate la nivel national arata ca pe timpul minivacantei nu au fost inregistrate incidente deosebit de grave si a fost mentinut un nivel optim ... citește toată știrea