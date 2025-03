Bilantul furtunii de joi, care a lovit Clujul: Doua parcuri ale orasului au fost afectate

Desi furtuna de ieri, 13 martie 2025, a durat putin, a adus haos in oras si a produs mai multe pagube materiale. Vantul a fost unul puternic, astfel incat doua parcuri ale orasului au fost afectate.In total, 13 copaci au fost doborati in timpul furtunii. Anuntul a fost facut de Dan Tarcea: "Sunt in Parcul Feroviarilor, pentru a evalua situatia produsa de vantul de ieri. Am constatat ca au fost culcati la pamant sase de aici, din parc" a sustinut viceprimarul.El a afirmat ca si Parcul Central ... citește toată știrea