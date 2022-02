Bilantul ISU Cluj pe 2021: 12,3 minute timpii de interventie la urgente si 17 minute la cazuri medicale

ISU Cluj a derulat in 2021 nu mai putin de 17.825 de misiuni pentru acordarea prim ajutorului medical si 3.654 pentru alte situatii de urgenta, totalizand astfel un numar de 21.479 de interventii.Mai mult, s-a inregistrat o crestere a numarului de interventii fata de anii precedenti. Drept dovada, salvatorii clujeni au desfasurat cu 3000 de misiuni in plus fata de 2020, acest lucru datorandu-se, in principal, actiunilor pentru combaterea efectelor pandemice.ISU Cluj intervine mai incet la ... citeste toata stirea