Bilete de o zi la Cluj Folk Fest 2022. Ce artisti vor urca pe scena

Folk Fest se afla pe ultima suta de metri, iar organizatorii au pus in vanzare biletele de o zi pentru festivalul care se afla la a doua sa editie. Festivalul va avea loc in perioada 2-4 iunie 2022, pe scena Casei de Cultura a Studentilor din Cluj-Napoca. Pasionatii de folk isi vor putea achizitiona bilete de o zi, la preturi intre 65 si 100 lei. Si abonamentele pentru cele trei zile de festival sunt disponibile in continuare prin intermediul partenerului de ticketing, Ambilet.ro, iar acestea ... citeste toata stirea