Bine ai venit, Luka Groff!

Dobrodosli, Luka Groff!Slovenul Luka Groff este noul jucator al AHC Potaissa Turda"Am ales Potaissa Turda pentru ca am vazut ca cei de la Turda ma vor mult si sunt foarte nerabdator sa joc in cupele europene. Am venit sa joc si pe atac si pe aparare. Obiectivul meu este sa ajungem cat mai departe in cupele europene si sa ocupam, cel putin, locul 2 in campionat.Am jucat impotriva Turzii la un turneu amical pe vremea cand eram la OCI Lions. Stiu ca Potaissa este in primele cinci echipe din ... citeste toata stirea