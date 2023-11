Biroul Mossfern a dat in judecata Primaria Cluj-Napoca, dupa ce institutia a reziliat contractul de asistenta tehnica in cadrul proiectului care vizeaza amenajarea strazilor din zona Kogalniceanu - Universitatii. Seful biroului, arhitectul Arnold Macalik, cel care a fost condamnat public de liderii Primariei ca nu a vrut sa repuna pe soclu statuia Scoala Ardeleana sau sa pastreze copacii de pe strada Universitatii si este in continuare aratat cu degetul de consilierii locali, a explicat pentru ... citeste toata stirea