Biroul unei firme din Cluj, pradat de HOEsI! Au furat tot mobilierul si electrocasnicele / Nici macar canapeaua n-a ramas in urma

Doi frati din Cluj risca sa ajunga la inchisoare, dupa ce au furat aparatura electrocasnica, scule si mobilier din sediul unei companii din Turda, cauzand un prejudiciu in valoare de 20.000 de lei.Magistratii de la Judecatoria Turda au dispus joi, 30 ianuarie, inceperea judecatii in dosarul in care cei doi barbati sunt acuzati de savarsirea infractiunii de furt calificat.Conform anchetatorilor, furtul a avut loc la data de 22 noiembrie 2022, in jurul orelor 06.00 - 06.30, cand cei doi ... citește toată știrea