Biserica Ortodoxa intervine inainte de alegeri: "Reafirmam angajamentul ferm fata de apartenenta Romaniei la UE"

Biserica Ortodoxa Romana a transmis azi un comunicat in care isi afirma sprijinul pentru apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana. Pozitia bisericii vine cu cateva zile inainte de turul al doilea al alegerilor prezidentiale, in care, pentru prima data dupa Revolutie, apare un candidat, Calin Georgescu, care simpatizeaza valorile Rusiei si contesta apartenenta la NATO si UE."Biserica Ortodoxa Romana nu este indiferenta fata de prezentul si viitorul Romaniei, ci apara si promoveaza in societate ... citește toată știrea