Un bistritean violent de 33 de ani si-a amenintat si batut vecinul cu brutalitate. In data de 24 octombrie atacatorul l-a amenintat pe vecin, iar dupa cateva saptamani, in 9 noiembrie, amenintarile s-au transformat in violente. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore.,,Politistii Sectiei 1 Politie Cluj- Napoca au emis o ordonanta de retinere pe numele unui barbat de 33 de ani, din judetul Bistrita-Nasaud, cercetat pentru infractiunile de lovire sau alte violente si ... citeste toata stirea