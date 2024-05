Bloc infestat cu "gandaci mari" intr-un cartier din Cluj. Oamenii au ajuns la limita puterilor: "Ajung in balcoane si apartamente, faceti ceva"

Situatie oribila la un bloc din Cluj! Gandacii de bucatarie, cosmarul gospodinelor, au invadat cladirea situata in cartierul "Intre lacuri". Locatarii cer ajutor de la Primarie pentru exterminarea insectelor."Sunt locatara cu domiciliul pe strada Nirajului nr. 9, va scriu in numele tuturor locatarilor de pe str. Nirajului nr. 9. De ani de zile ne confruntam in acest bloc/zona cu problema insectelor de apartament (gandaci mari), as dori sa stiu daca primaria poate sa faca o ... citește toată știrea