Bloc proiect in centrul Clujului, fara "nicio scama". Primarul Boc: "Atunci sa le dam ca exemple de ASA DA, sa mai vada si altii"

Un bloc cu subsol, parter, trei etaje plus unul retras si 11 apartamente, plus spatiu comercial la parter, propus de biroul M CUB a arhitectului Voicu Bozac, a fost laudat de specialisti din comisia de urbanism a Primariei, la sedinta din 9 august, pentru ingeniozitatea proiectarii, cu bun simt fata de beneficiar si fata de oras. Arhitectul sef al municipiului, Daniel Pop, nu a avut curaj sa il dea exemplu de asa da, mai ales ca primarul Emil Boc, intors in sedinta la mijlocul discutiilor, a ... citeste toata stirea