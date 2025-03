Blocaj la metroul din Cluj! "Apune" soarele peste megaproiectul orasului de cinci stele: "Cartitele vor putea porni, in cel mai bun caz, in 2026"

Activistul civic Szakats Istvan a facut o analiza a situatiei privind santierul metroului, iar situatia este de-a dreptul dureroasa."Lucrarile de consolidare cu piloti forati se incheie in martie" - spunea primarul Boc in 24 februarie despre alunecarile de teren de la viitoarea statie de metrou Teilor. Doar ca din pacate, dupa 15 zile, pe santier se pot observa doar 11 piloti forati din cei 96 prevazuti. Adica 11.4%. Pentru a sapa si restul de 85 piloti in termenul enuntat de primar, ... citește toată știrea