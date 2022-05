Blocuri cu balcoane peste trotuar la Cluj-Napoca! Urmeaza blocuri peste strazi? - FOTO

Clujul se umple incet de blocuri cu balcoane peste trotuare, iar Primaria Cluj-Napoca nu are nicio problema cu acest lucru.Pe strada Teleorman colt cu Ialomitei oamenii reclama ca se construieste "peste trotuar si in afara aliniamentului".Este vorba despre un santier de pe str. Teleorman nr.23A.Stiri de Cluj a cerut informatii de la Primaria Cluj-Napoca, iar lucrurile sunt in concordanta cu standardele orasului de cinci stele."Lucrarile care se desfasoara la adresa mentionata sunt in baza ... citeste toata stirea