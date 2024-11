BNR lanseaza bancnota aniversara la 185 de ani de la nasterea regelui Carol I, o vinde la Cluj

Banca Nationala a Romaniei anunta azi ca lanseaza din 1 decembrie o emisiune numismatica la 185 de ani de la nasterea regelui Carol I.Bancnota are o valoare nominala de 100 lei si e imprimata pe suport de polimer. Semnaturile guvernatorului si casierului central sunt imprimate in partea centrala, deasupra valorii nominale in litere. Data punerii in circulatie, respectiv "1 decembrie 2024", este imprimata pe verticala, in dreapta bancnotei. Pe fondul bancnotei sunt imprimate, in culori ... citește toată știrea