BNR lanseaza in circuitul numismatic o moneda din aur pe tema tezaurului de la Apahida

Banca Nationala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic o moneda din aur pe tema tezaurului de la Apahida, descoperit langa Cluj-Napoca in urma cu doua secole. Monedele se pun in circulatie din 16 decembrie, anunta azi BNR. Moneda din aur are o valoare nominala de zece lei.Aversul monedei prezinta o catarama din Tezaurul de la Apahida, iar reversul monedei reda doua aplice de sa, in forma de vulturi si inscriptiile "tezaurul de la Apahida" si "Istoria aurului". Monedele din aur sunt ... citește toată știrea