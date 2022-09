Boa constrictor, pitoni regali si cameleoni cu un colorit de exceptie, intr-o expozitie exotica de reptile, la Iulius Mall Cluj (P)

Iulius Mall Cluj gazduieste de vineri, 30 septembrie 2022, pana duminica, 9 octombrie, o expozitie de reptile vii, care te provoaca sa lasi prejudecatile la o parte si te invita sa observi comportamentul unora dintre cele mai fascinante vietuitoare. Serpii mari, precum boa constrictor, pitoni reticulati si pitonii regali, sunt specii pe care nu ai dori sa le intalnesti in mediul natural, dar le poti admira in siguranta la expozitia The Taranterra Project si poti afla detalii extrem de ... citeste toata stirea