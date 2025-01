Boboteaza cu cer noros la Cluj-Napoca! Meteorologii anunta temperaturi neobisnuit de ridicate

Astazi, 6 ianuarie 2025, de Boboteaza, vremea in Cluj-Napoca si in intreaga regiune a Transilvaniei va fi mai calda decat media obisnuita a acestei perioade.In Transilvania, temperaturile vor varia intre 2 si 4 grade Celsius pe parcursul zilei, cu minime nocturne in jurul valorii de -5 grade Celsius.Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de vant puternic, valabil pana marti, 7 ianuarie, ora 10:00 EET. La altitudini de peste 1700 m, vantul va prezenta intensificari, cu ... citește toată știrea