Boc a dat un nou termen fantasmagoric pentru metroul Clujului/Lucrarile ar incepe in 30 de zile. Activist: "Sunteti luati de prosti/Are damf penal"

In plina campanie electorala, Emil Boc a anuntat ca in urmatoarele 30 de zile incep lucrarile la metrou, iar administratia ar fi in faza finala a obtinerii autorizatiei de construire. Activistii civici clujeni semnaleaza insa, ca Primaria ar fi "reusit" sa breveteze aprobarea PUZ-urilor fara consultarile publice prevazute prin lege, iar acum se va incerca si "extinderea exercitiului pe judet".Va reamintim ca zilele trecute, Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, ... citește toată știrea