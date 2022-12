Boc a inaugurat Podul Portelanului, cu aplaudacii de fata: "Testul podului ii cu camioanele pa el!" - VIDEO

Primarul Emil Boc a inaugurat in stilul propriu Podul Portelanului, supranumit si "Podul de Sare", asa cum a facut si cu Podul Traian.Daca acum cativa ani s-a pus sub pod pentru a arata ca acesta este facut solid, intr-o demonstratie de PR, acum a cerut ca proiectantii sa stea sub pod, iar pe acesta sa fie aduse doua basculante, pentru a arata ca structura rezista."Sper sa ramana aceste imagini pentru o suta de ani si sa se uite la ele cineva", a spus Emil Boc, ragusit, dar multumit de podul ... citeste toata stirea