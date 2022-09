Boc a mai finalizat "aproape" o scoala noua. Este vorba despre extinderea scolii "Iuliu Hatieganu"

Primarul Emil Boc a vizitat lucrarile de extindere de la Scoala Gimnaziala "Iuliu Hatieganu".Investitia in noul corp de cladire a costat 1,7 mil. euro (8 mil. lei), iar stadiul de executie este de fix 81%."Astazi am fost in vizita de lucru pe santierul de la Scoala Gimnaziala "Iuliu Hatieganu", unde a fost construit un nou corp de cladire, cu un regim de inaltime de P+2E+Er+Etehnic (stadiu lucrari: 81%) - practic o scoala noua, cu 15 sali de clasa, avand o capacitate maxima de 448 elevi. ... citeste toata stirea