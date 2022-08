Boc a obtinut amanarea cu un an a majorarii impozitelor pe case si apartamente

Asociatia Municipiilor din Romania, condusa de Emil Boc, i-a cerut lui Nicolae Ciuca amanarea intrarii in vigoare a noului mod de calcul al impozitului pe cladiri. Acest lucru trebuia sa intre in vigoare din 1 ianuarie 2023, scrie Libertatea.Majorarea impozitelor locale pe apartamente si case va fi amanata cu un an, a spus Emil Boc, seful primarilor de municipii, dupa o intalnire cu premierul."Era imposibil de pus in practica aceasta noua modalitate de calcul a impozitelor pe apartamente si ... citeste toata stirea